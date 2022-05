Twitter, i complimenti del Friedkin Group alla Roma: "Incredibile vittoria in Conference, grazie ai tifosi" (FOTO)

"Roma è dove si fanno i campioni! Congratulazioni alla Roma per aver chiuso la stagione con un'incredibile vittoria in Conference League. Grazie ai tifosi giallorossi per il supporto durante tutta la stagione. Forza Roma!", con questo messaggio su Twitter il Friedkin Group si congratula con la Roma per il trionfo di Tirana. Ieri i proprietari del club, Dan e Ryan Friedkin, hanno festeggiato in campo con la squadra.

Rome is where champions are made! Congratulations to @OfficialASRoma on closing out their season with an incredible #UECLfinal win. Thanks to the Giallorossi faithful for your support all season long. Forza Roma! #ASRoma pic.twitter.com/SKCntwGSXN

— The Friedkin Group (@friedkingroup) May 26, 2022