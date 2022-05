Twitter, i complimenti del Friedkin Group alla Roma Femminile: "Stagione sui libri di storia" (FOTO)

Col derby vinto contro la Lazio si è concluso il campionato della Roma Femminile, chiuso al 2° posto centrando la qualificazione in Champions League. Per le ragazze di Spugna, ora, c'è la finale di Coppa Italia all'orizzonte contro la Juventus. Nel frattempo, tramite Twitter, arrivano anche i complimenti del Friedkin Group: "Congratulazioni alla Roma Femminile per una stagione incredibile e un posto in Champions League! Dall'Empoli alla Lazio, questa stagione è sui libri di storia. Forza Roma!".

Congratulations to @ASRomaWomen on an incredible season and a Champions League berth! From Empoli to Lazio, this season has been one for the history books. Forza Roma! #ASRomaFemminile pic.twitter.com/deoIPZqs0R

— The Friedkin Group (@friedkingroup) May 16, 2022