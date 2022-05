Twitter, Friedkin Group: "Congratulazioni alla Roma per l'emozionante vittoria che la qualifica alla finale"

Tramite il proprio account Twitter, The Friedkin Group ha fatto i suoi complimenti alla Roma dopo l'1-0 contro il Leicester valso la finale di Conference League: "I giallorossi vanno a Tirana! Congratulazioni alla Roma per l'emozionante vittoria che la qualifica alla finale dell'edizione inaugurale della Europa Conference League".

The Giallorossi are headed to Tirana! Congratulations to @ASRomaEN on a thrilling win to advance to the inaugural Europa Conference League championship. pic.twitter.com/30U985gq86

— The Friedkin Group (@friedkingroup) May 6, 2022