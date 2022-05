Testa a Tirana: la Roma, concluso il campionato con la vittoria sul Torino di ieri sera e la qualificazione in Europa League, si concentra sulla finale di Conference League in scena mercoledì in Albania contro il Feyenoord. Arriva anche la carica dell'ex giallorosso Zbigniew Boniek che su Twitter si mostra mentre indossa la maglia con raffigurato Mourinho in vespa: "Aria di Tirana".