Twitter, Ancelotti: "Complimenti Magica Roma". Rudiger: "Congratulazioni. Felice per il mio ex club"

La Roma vince la prima Conference League della storia. I giallorossi si sono imposti in finale sul Feyenoord per 1-0 grazie alla rete di Nicolò Zaniolo. Il successo in Europa dei capitolini ha fatto il giro del mondo e moltissimi tifosi hanno voluto celebrarlo sui social. Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid ed ex calciatore della Roma, ha esultato su Twitter e si è congratulato con il club: "Complimenti Magica Roma".

Non solo Ancelotti, ma anche Antonio Rudiger, ex difensore giallorosso, ha espresso la sua felicità su Twitter: "Congratulazioni Roma! Felice per il mio ex club - goditi la notte".