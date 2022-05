Twitter, Abraham ringrazia i tifosi: "Speriamo di poter vincere la Conference e rendervi felici". Pellegrini: "Ci avete regalato una stagione fantastica" (VIDEO)

Alla fine del match tra Roma e Venezia, Tammy Abraham ha registrato un messaggio indirizzato ai tifosi e pubblicato dalla Roma sui propri canali social. Un ringraziamento per la costanza dei sostenitori giallorossi, con l'augurio di poter vincere in finale di Conference League per poterli ripagare. Queste le parole del numero 9:

"Ciao a tutti, volevo solo ringraziare i tifosi per averci sostenuto per tutta la stagione, per averci seguito in ogni partita. Avete creato quello che vedete qui oggi (inquadra lo stadio, ndr), speriamo di poter alzare questo trofeo e rendervi felici".

A message from Tammy after our final home game of the season… ?#ASRoma | @tammyabraham pic.twitter.com/r6QS794sQu — AS Roma English (@ASRomaEN) May 14, 2022

"Ragazzi, da qui dentro vi ringrazio per questa stagione fantastica che ci avete fatto vivere, ora abbiamo un altro grande obiettivo da raggiungere tutti quanti insieme", le parole di Lorenzo Pellegrini. Poi un tenero siparietto con sua figlia: "Vieni qui, di' 'forza Roma'", con la piccola Camilla che, ovviamente, non si lascia scappare l'occasione per ripetere le parole del papà.