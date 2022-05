Twitter, Abraham pazzo dei tifosi della Roma: "Fotografate loro, non me" (VIDEO)

Il protagonista assoluto della serata di ieri contro il Leicester è stato senza dubbio Tammy Abraham, che con la sua zuccata ha spedito i giallorossi a Tirana. E i tifosi sono sempre più pazzi di lui, ma è un amore ricambiato totalmente. Lo ha dimostrato lo stesso attaccante al fischio finale, quando, mentre si incamminava sotto la Sud per ricevere l'omaggio del pubblico, ha chiesto ai fotografi di fotografare i tifosi anzichè lui, come dimostra il video postato dal club giallorosso su twitter.





'Take photos of the fans, not me!' ?

