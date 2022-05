Radja Nainggolan non ha mai dimenticato Roma e i colori giallorossi. Nella mattinata di oggi, infatti, a due giorni dalla semifinale di Conference contro il Leicester, il centrocampista belga ha sorpreso tutti facendo visita a Trigoria come dimostra lo scatto postato da uno storico collaboratore del club, Rino Marzano. Abbracci, foto e sorrisi per il Ninja, che a Trigoria ha lasciato un pezzo di cuore.