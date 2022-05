Social. Kumbulla: "Andiamo a Tirana, daje!". Abraham: "Per i tifosi, questa vittoria è per voi". Zalewski: "In Europa torna fiero il colore dell'Impero" (FOTO)

La Roma il 25 maggio andrà a Tirana a giocarsi la finale di Conference League contro il Feyenoord. Già dal fischio finale è stato tempo di festeggiamenti tra i giocatori giallorossi, che hanno continuato a celebrare il successo di oggi sui propri profili social. Il primo è stato Sergio Oliveira, con tre storie su Instagram: la prima per Abraham "Bravo Bro", la seconda per Pellegrini e la terza per i tifosi "fantastico", con la foto dello stadio pieno.

A seguire Marash Kumbulla suona la carica su Twitter: "Andiamo a Tirana, daje!"

Anche Roger Ibanez su Twitter si è unito alla festa: "Finale!"

Si unisce al coro dei festeggiamenti anche Tammy Abraham, l'uomo che ha segnato il gol vittoria. Il suo tweet: "Abbiamo fatto la storia! Sotto con la finale, daje Roma!"

History makers!!! ? bring on the finalssssss… Dajeeee Romaaa ?❤️

Ancora Tammmy Abraham, questa volta su Instagram:

Anche Nicola Zalewski festeggia la vittoria e la finale, tramite il proprio profilo Instagram: "In Europa torna fiero il colore dell'Impero! Tirana"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 10 (@nico_zale)

Marash Kumbulla commenta ancora la vittoria su Twitter: "Ogni bambino sogna di vivere momenti come questo... Ce l’abbiamo fatta insieme a voi. Ora andiamo a Tirana"