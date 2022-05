MOURINHO: "E' una finale: questa gente merita di arrivare fino in fondo" (VIDEO)

José Mourinho, dopo le parole in conferenza stampa, ha rilasciato un paio di battute veloci anche ai social del club: "Domani (oggi, ndr) sarà la partita 14 in Conference, con tutto quello che abbiamo dovuto fare, i viaggi, con tutte le conseguenze di giocare giovedì in Europa e poi domenica in Serie A, lo sforzo enorme di tutti i giocatori e sì che questa gente merita di arrivare fino in fondo però c'è una partita da giocare e vincere".

Domani inizia il secondo tempo

"E' una finale, l'1-1 non esiste più. E' una partita secca da giocare, si deciderà domani, nei 90, 120 o ai rigori, è come una finale"

Rodgers ha tutta la squadra a disposizione, come sta la Roma?

"Ha tutta la squadra a disposizione e in vacanza per fare questa partita, hanno cambiato 9 giocatori, noi abbiamo avuto una gara difficile col Bologna e ne avremo un'altra con la Fiorentina. Loro non hanno niente da giocarsi in Premier, noi tra il 5° e l'8° posto in Serie A, ovviamente per noi è difficile ma bisogna dimenticarsi questo e mettere tutto per la partita da giocare"