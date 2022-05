Instagram: Zaniolo condivide un post di una pagina romanista e pubblica un cuore (FOTO)

Ancora polemiche sul fronte Zaniolo-Lazio dopo la festa della Roma tra le vie della capitale per celebrare il trionfo in Conference League. Oggi il 22 giallorosso ha pubblicato su Instagram un post di una pagina dedicata alla Roma: "Gli avete fatto cori e striscioni contro per due anni interi, avete insultato la sua famiglia, avete esultato per i suoi infortuni, avete minacciato sua sorella", il contenuto del messaggio. Zaniolo ha solo aggiunto un cuore ed una faccina.