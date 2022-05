Instagram, Zalewski ai tifosi: "Non molleremo nelle ultime due partite". Spinazzola: "Grazie" (FOTO)

Dopo l'1-1 in casa col Venezia, ultima partita stagionale della Roma all'Olimpico, Nicola Zalewski ha affidato ad Instagram un messaggio per i tifosi: "Una stagione con lo stadio pieno non è da tutti, per questo ci tenevamo a ringraziarvi. Non è mai mancato il vostro supporto anche dopo momenti meno brillanti. Mancano 2 partite nelle quali non molleremo un centimetro e siamo sicuri che voi lo farete con noi, anche perché ci sono i tifosi di calcio e poi ci sono i tifosi della Roma. TUTTI INSIEME".

Anche Leonardo Spinazzola, oggi per la prima volta in campo da titolare dopo l'infortunio subìto durante gli Europei, ha scritto semplicemente un "grazie", pensiero accompagnato da un cuore giallo ed uno rosso.