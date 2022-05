Instagram, Spinazzola omaggia Chiellini: "Tu sai cosa sei stato per me" (FOTO)

Anche Leonardo Spinazzola ha voluto celebrare l'addio di Chiellini, che lascerà la Juventus dopo 17 stagioni. Il giocatore della Roma, suo ex compagno di squadra, ha pubblicato su Instagram due foto: nella prima si vede il difensore della Vecchia Signora con suo fratello, mentre la seconda è un selfie scattato da Spinazzola e Chiellini al termine della finale dell'Europeo vinto la scorsa estate. "Tu sai cosa sei stato per me. Vi voglio bene" - l'omaggio dell'esterno giallorosso.