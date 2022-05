Social, Oliveira: "Questa è una squadra". Zalewski: "Ora tutti insieme per scrivere la storia"

La prima "finale" è vinta per la Roma, che col successo sul Torino festeggia l'accesso in Europa League. Ora la testa è a Tirana, Sergio Oliveira ha commentato su Instagram il traguardo raggiunto e dato l'appuntamento a mercoledì: "Ragazzi fantastici! Questa è una squadra!! Oggi abbiamo raggiunto l'Europa League. La prossima settimana andiamo per la finale di Conference. Lo faremo per noi, per la nostra famiglia e per i tifosi che sono sempre stati al nostro fianco. Facciamo la storia insieme!. Sulla stessa linea Nicola Zalewski: "Ora tutti insieme per scrivere la storia!

