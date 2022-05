Instagram, Sergio Oliveira: "Olimpico fantastico. Se siamo sempre così, senza dubbio siamo più forti"

La notte contro il Liecester ha incoronato non soltanto i giallorossi di Mourinho, ma anche i tifosi della Roma. Atmosfera da brividi quella di ieri sera, come ci ha tenuto a ricordare Sergio Oliveria sul suo profilo Instagram: "Un olimpico Fantastico!! Se siamo sempre così, insieme, senza dubbio siamo più forti. Andiamo in finale