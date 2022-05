Instagram, Oliveira: "Ho sempre dato il massimo e lavorato duramente. Grazie per il supporto, ora è tempo di ricaricarsi" (FOTO)

Sergio Oliveira saluta e ringrazia i tifosi che lo hanno sostenuto ma anche criticato. Il centrocampista di portoghese, arrivato alla Roma con la formula del prestito con diritto riscatto dal Porto e con un futuro tutto da decifrare, ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio, nel quale fa un bilancio della stagione appena terminata con ben 3 trofei (una Conference League, un campionato portoghese ed una Taça de Portugal). Questo il contenuto del post: "Benedetto. La prima parola che mi viene in mente. Non è mai stato facile, ma non l'ho mai chiesto, solo opportunità e salute. Una stagione in più finita, con la cosa più importante che un essere umano deve avere, la coscienza pulita. Ho sempre dato il massimo, ho lavorato duramente ogni singolo giorno pensando al tempo. Perché alla fine, ciò che conta sono i risultati collettivi. Grazie a tutti voi per il vostro sostegno e il vostro amore, ma anche per le vostre critiche. Ora è tempo di riposare, ricaricarsi e tornare più forti. Ci vediamo l'anno prossimo ragazzi".