Instagram, Maitland-Niles: "Grazie per avermi accolto come uno di voi". Mourinho: "Ci mancherai" (FOTO)

Ainsley Maitland-Niles saluta la Roma. Il terzino destro inglese, arrivato con la formula del prestito secco dall'Arsenal, non proseguirà la sua carriera nella Capitale e farà ritorno a Londra, dove proverà ad impressionare il tecnico Arteta. Il ventiquattrenne ha pubblicato su Instagram un messaggio d'addio, nel quale celebra la vittoria della Conference League e ringrazia i tifosi e lo staff giallorosso per la breve avventura vissuta. Ecco il contenuto del post: "È un bel modo di concludere la stagione. Grazie ai tifosi della Roma, ai giocatori e allo staff per avermi accolto e creduto in me come uno di loro per il breve periodo trascorso in giallorosso. Che esperienza essere entrato a far parte della storia del club".

José Mourinho ha condiviso nelle storie il post di Maitland-Niles ed ha espresso il suo pensiero affettuoso: "Ci mancherai. Uno di noi", il commento dello Special One, simbolo di come lo spogliatoio sia unito.