Instagram, Kumbulla: "Tirana saprà farci sentire come all’Olimpico”

Per Marash Kumbulla, la finale di Tirana tra Roma e Feyenoord, avrà un po' il sapore di casa, essendo di origini albanesi. Il difensore non ha dubbi sul calore con il quale verranno accolti i giallorossi: “Sono sicuro che Tirana ci farà sentire come se giocassimo all’Olimpico. Daje Roma”, ha scritto sul suo profilo Instagram.