Instagram, Kumbulla: "Il mio primo trofeo, vinto in Albania". Pellegrini: "Ci vediamo più tardi". Zalewski: "Non mi stanco mai di te" (FOTO)

"Ieri per me è stata una serata magica, che ricorderò per tutta la vita! Vincere il mio primo trofeo nella mia Albania non solo è motivo di grande orgoglio per me, ma è un sogno che non avrei mai pensato di realizzare. Questa è per voi che in ogni partita ci fate sentire tutto il vostro amore! Questa è per la mia famiglia che mi ha dato tutto. Questa è per l’Italia, questa è per l’Albania. ROMA HA VINTO", con queste parole, pubblicate in un post su Instagram, Marash Kumbulla ha mostrato tutto il suo orgoglio per la vittoria di ieri a Tirana.

"Buongiorno Roma. Ci vediamo più tardi, che dite la portiamo?", il messaggio di Lorenzo Pellegrini in riferimento alla coppa e all'appuntamento con i tifosi per festeggiare insieme oggi pomeriggio tra le strade della città.

"Non mi stanco mai di te", la dedica d'amore di Zalewski.

"Grazie a tutti coloro che si sono uniti per il primo trofeo", il commento di Eldor Shomurodov.