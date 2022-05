Instagram, Kumbulla con la nuova maglia: "Ci vediamo domani all'Olimpico" (FOTO)

Anche Marash Kumbulla posa con la nuova maglia della Roma per la stagione 2022/23 che debutterà domani in occasione della sfida casalinga contro il Venezia. Il difensore albanese, protagonista dell'"infortunio" di José Mourinho come testimoniato sui social, affida un messaggio ad Instagram in vista di Roma-Venezia: "Ci vediamo domani all'Olimpico!".