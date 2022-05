Instagram, Kumbulla carica i tifosi albanesi: "Sto venendo a casa, sosteneteci all'AirAlbania di Tirana e forza Roma!" (VIDEO)

Marash Kumbulla suona la carica. Il difensore della Roma ha pubblicato un video su Instagram nel quale chiama a raccolta i tifosi albanesi per la sfida con il Feyenoord, valida per la finale di Conference League ed in programma il 25 maggio alle ore 21 a Tirana. Questo il messaggio del ventiduenne: "Sto venendo a casa, sosteneteci all'AirAlbania di Tirana e forza Roma!".