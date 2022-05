Instagram, Kumbulla: "Abbiamo scritto la storia, orgoglioso della mia crescita. A presto" (VIDEO)

Terminata la stagione della Roma con il trionfo in Conference League, il difensore Marash Kumbulla traccia un suo personale bilancio in giallorosso. "La mia seconda stagione in giallorosso si conclude nel migliore dei modi: abbiamo scritto la storia insieme e ho conquistato il mio primo trofeo in una notte magica nella mia Tirana. Sono stati giorni di emozioni incredibili e di momenti che terremo per sempre con noi - ha scritto su Instagram -. Non è stata un'annata semplice, ma sono orgoglioso del mio percorso di crescita, ho lottato per conquistare ogni minuto in campo e veramente non ho mai mollato un centimetro. Siamo stati squadra dall'inizio alla fine e per questo abbiamo vinto. Ora torno a Tirana e voglio continuare a dare tutto per portare più in alto possibile la mia Albania. E noi romanisti... noi ci rivediamo presto. Grazie Roma".