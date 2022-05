Instagram, Ibanez: "Molto contento per le 100 presenze con la Roma. Ora concentriamoci sul nostro grande sogno" (FOTO)

Grande traguardo raggiunto da Roger Ibanez. Il brasiliano, scendendo in campo nella vittoria per 0-3 contro il Torino, ha raggiunto le 100 presenze con la maglia giallorossa. Il difensore ha pubblicato su Instagram varie foto della sua avventura con i capitolini, iniziata nel gennaio del 2020: "Molto contento per le 100 presenze con la Roma. Ora concentriamoci sul nostro grande sogno" - il commento del classe '98, che punta alla finale di Conference League contro il Feyenoord.