Non si esaurisce l'onda d'entusiasmo per la vittoria della Conference League da parte della Roma. E anche i calciatori giallorossi non perdono occasione per ricordare l'impresa portata a termine 3 giorni fa in finale contro il Feyenoord: fra questi c'è Felix Afena-Gyan, che in una storia Instagram posa scherzosamente accanto al trofeo. "Quick reminder", il commento dell'attaccante ghanese.