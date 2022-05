Instagram, El Shaarawy: "Obiettivo Europa raggiunto. Adesso ancora più uniti per questa finale storica" (FOTO)

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, esulta sui social la mattina dopo la grandissima vittoria dei giallorossi per 0-3 contro il Torino, grazie alla quale hanno staccato il pass per la prossima edizione dell'Europa League. "Obiettivo Europa raggiunto. Adesso ancora più uniti per questa finale storica" - il commento del Faraone, già concentratissimo per la finale di Conference League contro il Feyenoord.