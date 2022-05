Instagram, Calafiori: "Ansia...daje Roma" (FOTO)

Riccardo Calafiori non ci sarà stasera, dopo esser passato al Genoa a gennaio, ma sarà "presente" come tifoso della Roma. E il terzino sinistro lo ha ricordato in una storia su Instagram in cui ha accompagnato una foto che lo vede abbracciato a Pellegrini con il messaggio: "Ansia...daje Roma, daje ragazzi". Condividendo il sentimento che riguarda gran parte dei tifosi romanisti in trepidazione per la finale di stasera.