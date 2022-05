Instagram, Benatia in visita a Trigoria: "A Roma ho vissuto momenti indimenticabili" (FOTO)

Medhi Benatia torna a Trigoria. Il difensore marocchino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui è ritratto con Maurizio Lombardo, CFO del club, e con Tiago Pinto, general manager della squadra giallorossa, in posa con la maglia della Roma. Il suo messaggio:

"Con grande emozione dopo tanti anni sono tornato a Trigoria. Nostalgia e un vero piacere tornare in questa città incredibile, in cui ho vissuto momenti indimenticabili. Grazie ai dirigenti a tutti i membri del club per il caloroso benvenuto. Grazie per questa maglia, con i colori che ho indossato con orgoglio"