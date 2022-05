Notte di riflessioni per Josè Mourinho, che domani contro il Feyenoord si gioca la partita più importante della stagione. E allora perché non fare 4 passi intorno all'hotel che ospita la Roma per questo ultimo atto di Conference League. L'allenatore giallorosso è stato intercettato durante la sua passeggiata, come testimonia un'immagine pubblicata su Instagram.