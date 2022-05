FOTO E VIDEO - La Roma festeggia negli spogliatoi: "Ce ne andiamo in finale"

Continua la festa dei giallorossi per la vittoria sul Leicester, grazie alla quale la Roma andrà a Tirana il 25 maggio a giocarsi la finale di Conference League. Festa anche nello spogliatoio giallorosso, come mostrato dai social del club giallorosso. Qui le immagini del gruppo festante: "Ce ne andiamo in finale", il coro cantato dai giocatori.