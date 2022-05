FOTO e VIDEO - La carica dei tifosi e la festa nel pullman dopo il trionfo: la finale di Mourinho su Instagram

José Mourinho ha vinto il quinto trofeo internazionale della sua carriera e nel post partita dopo la vittoria dei giallorossi in finale di Conference League ha deciso di caricare sul proprio profilo Instagram quattro momenti del suo pre e post gara, sempre sul pullman della Roma. Nei video si vedono l'arrivo prima del match, un braccialetto commemorativo per la finale di questa e infine la squadra che intona un coro per Nuno Santos: "Ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo noi, Nuno Santos ce l'abbiamo noi".