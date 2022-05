Conference League, il Roma Club Albania organizza un evento per i tifosi senza biglietto: si potrà seguire la partita all'anfiteatro di Tirana

Il Roma Club Albania, tramite un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, fa sapere che sta organizzando un evento per seguire la partita dall'anfiteatro del Lago artificiale di Tirana dedicato a chi non potrà essere allo stadio. Questo quanto reso noto:

Il Roma Club Albania, in collaborazione con i vertici del club romanista, organizzerà un appuntamento per il 25 maggio per tutti i tifosi della nostra squadra. Per tutti coloro che non potranno assicurarsi il biglietto, ci ritroveremo nell'anfiteatro del Lago Artificiale di Tirana, che si trova vicino allo stadio. Ci aspettiamo che vengano i tifosi romanisti dall'Italia e noi dall'Albania, dal Kosovo e dalla Macedonia del Nord. Ci aspetta una notte lunga e ricca di emozioni. Avvisate gli amici e Forza Roma!