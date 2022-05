Conference League, i tifosi del Feyenoord urinano sul pullman della Roma (VIDEO)

Continuano i bruttissimi episodi legati alla tifoseria del Feyenoord. Dopo aver devastato la Fontana della Barcaccia a Roma ed insultato Gervinho con cori razzisti nel 2015, i supporter olandesi hanno deciso di confermarsi degli incivili. Come mostrato in questo video pubblicato su Twitter, alcuni ultrà olandesi hanno urinato di notte sul pullman della Roma, che si trovava fermo davanti all'hotel di Tirana per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord.





Non ci dimentichiamo chi sono i tifosi del Feyenoord: nel 2014 hanno sfregiato la Barcaccia, hanno fatto lo striscione “Roma vaffanculo” e gli adesivi in cui decapitavano la lupa capitolina, e lanciarono la banana gonfiabile verso Gervinho... Ieri sera lo hanno confermato ?? pic.twitter.com/9ye57P9hii — ? (@asrsupporter) May 24, 2022