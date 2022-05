AS Roma: trovata una maglia sul bus dello staff firmata da Mourinho, il club cerca il proprietario (FOTO)

Tre giorni dopo la festa della Roma con i tifosi tra le vie della capitale per la vittoria della Conference League, il club giallorosso lancia un messaggio su Twitter alla ricerca del proprietario di una maglia firmata da José Mourinho che è stata trovata sul bus dello staff. "È stata trovata questa maglia sul bus dello staff, firmata da José Mourinho. Chi la riconosce, ci dica il nome di battesimo stampato sul retro assieme ad altri segni riconoscibili per dimostrare che è la sua e faremo di tutto per restituirgliela", il tweet della Roma.

? È stata trovata questa maglia sul bus dello staff, firmata da José Mourinho. Chi la riconosce, ci dica il nome di battesimo stampato sul retro assieme ad altri segni riconoscibili per dimostrare che è la sua e faremo di tutto per restituirgliela ?#ASRoma pic.twitter.com/P3NtkdsumB — AS Roma (@OfficialASRoma) May 29, 2022