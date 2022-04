VIDEO - Zaniolo non perde il 'vizio': tripletta nella coin & fork challenge

Non mancano i momenti di svago a Trigoria mentre si prepara la sfida di lunedì contro il Napoli. E come mostrato dalle immagini pubblicate su Twitter dalla Roma, Nicolò Zaniolo non ha perso il 'vizietto' della tripletta, dopo quella messa a segno contro il Bodo/Glimt. Nel video postato dal club giallorosso il classe '99 si cimenta con gran successo in una coin & fork challenge, e le sue espressioni nella sfida a Fuzato sono tutte da ridere.

???? Tripletta di Zaniolo ? pic.twitter.com/GYsWN8OwNw — AS Roma (@OfficialASRoma) April 16, 2022