Tra sole e pallone. Francesco Totti, ex capitano della Roma, trascorre la giornata di Pasquetta godendosi la giornata di sole e non rinunciando a giocare a pallone. L'ex 10 romanista è stato immortalato da un tifoso mentre palleggia in questa giornata di festa, che vedrà tra l'altro la Roma scendere in campo allo Stadio Maradona contro il Napoli alle 19.00.