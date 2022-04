Under 17, squadra arrivata a Dallas per la Generation Adidas Cup. Il tecnico Ciaralli: "Esperienza formativa" (VIDEO)

La Roma Under 17 è pronta ad affrontare una grande competizione. I giovani infatti sono arrivati a Dallas, in America, per partecipare alla Generation Adidas Cup, prestigioso torneo internazionale organizzata dalla MLS. La manifestazione andrà in scena dal 9 al 17 aprile e saranno presenti moltissime squadre provenienti da tutto il mondo tra cui Manchester United, Flamengo, Celtic e River Plate. Anche il club ha voluto incoraggiare i suoi ragazzi con un video pubblicato Twitter: "In bocca al lupo alla nostra Under 17, volata a Dallas dove parteciperà alla GA Cup, prestigiosa competizione giovanile internazionale".

???? In bocca al lupo alla nostra Under 17, volata a Dallas dove parteciperà alla #GACup, prestigiosa competizione giovanile internazionale ?#ASRoma pic.twitter.com/8EWWYKyxYc — AS Roma (@OfficialASRoma) April 9, 2022

Il tecnico dell'Under 17, Marco Ciaralli, ha commentato ai canali ufficiali del club il suo pensiero sulla partecipazione a questa importante manifestazione.

La GA Cup?

“Sarà un’esperienza estremamente formativa, ci confronteremo con realtà distanza, forniranno ai nostri ragazzi strumenti necessari per migliorarsi, dal punto di vista tecnico e umano”.

Che risposte ti aspetti dal punto di vista tecnico?

“Le risposte non sono distanti da quelle che cerchiamo quotidianamente, anzi saranno in linea con quelle che cerchiamo ogni giorno. Dal punto di vista tecnico siamo curiosi di capire chi affronteremo, in contesti diversi rispetto al nostro. È importante affrontare un impegno del genere perché questi ragazzi hanno avuto poca possibilità di vivere esperienze fuori dall'Italia a causa del coronavirus. Ci aspettiamo di continuare a fare ciò che stiamo facendo con gli atteggiamenti giusti e le proposte che stiamo cercando”.

Si giocherà dal 9 al 17 aprile, ci sarà bisogno di tutti?

“Sì, siamo contenti di poter coinvolgere un numero elevato di ragazzi, anche se non tutti potranno venire. Ce ne saranno tre impegnati con la Nazionale e per noi è un motivo d’orgoglio, ma ne verranno altri tre che potranno dare il loro contributo e mettere in campo la voglia di dimostrare di non essere da meno di nessuno”.

Si giocherà a Dallas.

“Ci rendiamo conto della responsabilità che ci portiamo dietro, con grande senso di gratitudine ci approcciamo a questo torneo e speriamo di dimostrare la bontà del nostro lavoro”.

