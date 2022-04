Twitter, la Roma ringrazia i tifosi giallorossi presenti al King Power Stadium: "Ci vediamo tra 7 giorni in casa nostra"

La Roma ottiene un buon pareggio in casa del Leicester ed ora dovrà giocare il ritorno della semifinale di Conference League allo Stadio Olimpico con la spinta del pubblico. I tifosi giallorossi hanno seguito la squadra anche in Inghilterra ed hanno riempito il settore ospiti del King Power Stadium. La società capitolina ha voluto omaggiare i supporter romanisti presenti: "Grazie ai tifosi giallorossi per il grande supporto a Leicester. Ci vediamo tra 7 giorni in casa nostra. Forza Roma".

