Twitter, la Roma ringrazia i tifosi: "Avremmo avuto bisogno di uno stadio da 300.000 posti" (VIDEO)

La Roma chiama, i tifosi rispondono sempre presente: in occasione di Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League in programma il 5 maggio, l'Olimpico sarà sold out. Il club giallorosso dedica un messaggio ai tifosi su Twitter: "Per chi c'era 7 giorni fa contro il Bodo. Per chi ci sarà contro il Leicester e per chi avrebbe voluto esserci. Siete sempre al nostro fianco, avremmo avuto bisogno di uno stadio da 300.000 posti. GRAZIE".

