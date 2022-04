Twitter, la Roma ai tifosi: "Grazie a chi ci ha sostenuto in Norvegia. Appuntamento tra 7 giorni all'Olimpico"

Altra serata amara per la Roma contro il Bodo Glimt, sconfitta 2-1 dai norvegesi nell'andata dei quarti di Conference League. A vincere, però sono stati ancora i tifosi giallorossi, presenti in circa 500. E il club, su twitter, ha voluto ringraziarli: "Grazie ai tifosi che ci hanno sostenuto in Norvegia. Appuntamento tra 7 giorni all'Olimpico. "

