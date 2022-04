Twitter, la Lazio celebra il Natale di Roma ma commette alcuni errori storici (VIDEO)

Il 21 aprile si celebra l'anniversario della nascita della città di Roma, fondata nel 753 a.C. Sia la Roma sia la Lazio hanno voluto ricordare questa data con un video pubblicato sui loro canali social, ma in quello dei biancocelesti appare più di qualche errore. Tra i vari avvenimenti storici presenti all'interno del video si può notare come ci sia scritto che "Roma divenne la Capitale d'Italia nel 1861", ma in realtà fu nominata ufficialmente tale solo dieci anni più tardi, quando i Savoia vi si trasferirono con la corte. Un'altra sbavatura riguarda la scelta della statua per celebrare la nomina di imperatore di Gaio Giulio Cesare Augusto, avvenuta nel 27 a.C: quella che appare nel video infatti è la statua che raffigura Giulio Cesare e non Gaio Giulio Cesare Augusto.

Da 2775 anni in cima al mondo.

Da 122 anni, la nostra Madre.

Per sempre, la nostra Città. Buon compleanno, ???? ? pic.twitter.com/rYKrd2OO2J — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 21, 2022