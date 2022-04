Twitter, Friedkin Group dopo Roma-Bodo: "Congratulazioni per la semifinale" (FOTO)

Arrivano anche i complimenti del Friedkin Group alla Roma per l'accesso alle semifinali di Conference League. Su Twitter, dopo il 4-0 al Bodo/Glimt, il Gruppo Friedkin dedica un messaggio al gruppo giallorosso guidato da Mourinho: "Con l'Olimpico gremito e una tripletta di Zaniolo i giallorossi sono in semifinale! Congratulazioni per la vittoria per 4-0 sul Bodo nei quarti".

With a packed house and a hat-trick from Nicolo Zaniolo , the Giallorossi are semi-final bound! Congratulations to @OfficialASRoma on their 4-0 victory over Bodø/Glimt to advance to the next stage of the Europa Conference League. #ASRoma pic.twitter.com/qhp7ay52ly

— The Friedkin Group (@friedkingroup) April 15, 2022