Twitter, Felix tra i migliori under19 al mondo: "Farò del mio meglio per continuare a migliorare" (FOTO)

E' stato individuato tra i 50 under19 migliori del mondo secondo Goal.com: si tratta di Felix Afena-Gyan, che ricevuto il riconoscimento ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine su Twitter. Questo il pensiero espresso dal giovane attaccante della Roma: "Molto grato per questo riconoscimento. Farò del mio meglio per continuare a migliorare".

Very grateful to https://t.co/h2h52p8gnR for this award, I’ll do my best to keep improving ???❤️ pic.twitter.com/JcALBUq8IA

— Felix Afena Ohene-Gyan (@ohenegyanfelix9) April 6, 2022