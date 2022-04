Twitter, Felix carico per la sfida contro il Bodo: "Sensazioni positive" (FOTO)

La Roma si prepara all'attesissima sfida contro il Bodo/Glimt, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. All'andata il match finì 2-1 per i norvegesi e quindi i giallorossi dovranno compiere una rimonta per accedere al turno successivo. L'attaccante dei capitolini, Felix Afena-Gyan, ha pubblicato su Twitter alcuni scatti dell'allenamento odierno, commentandoli con la scritta "sensazioni positive". Il ghanese è pronto per la battaglia europea.