Social, Abraham si vendica: "Niente palle di neve a Roma. Semifinale arriviamo!" (FOTO)

Una Roma straripante schianta il Bodø/Glimt 4-0 e vola in semifinale di Conference League, ribaltando la sconfitta per 2-1 incassata in Norvegia. I giallorossi disputano una partita perfetta dal primo all'ultimo minuto e chiudono la pratica già nel primo tempo portandosi sul momentaneo 3-0. Dopo la rete di Abraham, che sblocca il match, inizia lo show di Zaniolo, autore di una super tripletta. Grazie a questa vittoria la Roma affronterà il Leicester nel turno successivo. Queste le reazioni degli uomini di Mourinho sui social dopo il poker rifilato questa sera.

Tammy Abraham, autore del primo gol, si vendica e ricorda quanto accaduto in Norvegia, ovvero quando a fine partita un tifoso avversario cercò di colpirlo con una palla di neve: "Niente palle di neve a Roma. Semifinale arriviamo!"