Mourinho pubblica la foto del fallo su Zaniolo: "Orgoglioso della mia squadra" (FOTO)

Post di Mourinho dopo la sfida terminata 1-1 col Napoli e nuova punzecchiata all'arbitro del match. Il tecnico portoghese, infatti, ha pubblicato come prima immagine quella del contatto tra Meret e Zaniolo nel secondo tempo. Poi una sua reazione in panchina, infine quella della squadra tutta raccolta in cerchio a fine gara. "Un piacere giocare allo Stadio Maradona, sono così orgoglioso dei miei giocatori e della mia squadra. Che famiglia", ha scritto. Prima di dedicare un messaggio ai tifosi: "Dispiaciuto che non sia stato permesso ai nostri tifosi di esserci. Ora treno e pizza".