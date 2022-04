Instagram, Venditti deve operarsi: "Mi scuso con i tifosi della Roma, ma stasera non sarò allo stadio. Canterò con voi" (VIDEO)

Antonello Venditti, grandissimo tifoso della Roma, non sarà presente allo Stadio Olimpico per la sfida contro il Bodo/Glimt, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Il cantautore ha spiegato il motivo tramite un video pubblicato su Instagram, annunciando che dovrà operarsi all'occhio e per questo sarà costretto a seguire la sua squadra del cuore dall'ospedale. "Mi scuso con i tifosi della Roma perché non potrò stare con voi, però guarderò la partita con l'occhio che mi rimane e canterò con voi" - il messaggio di Venditti ai supporter giallorossi.