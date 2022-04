Instagram, Sergio Oliveira: "Vittoria fantastica!". Cristante: "Fino a quando l'arbitro non fischia la fine!". Zalewski: "Per la maglia, per la gente, per la Roma" (FOTO)

La Roma vince in casa contro la Salernitana, portando a casa l'undicesimo risultato utile consecutivo grazie alla vittoria per 2-1 sulla Salernitana. Decisivi i gol di Carles Perez e Smalling dopo il vantaggio degli avversari grazie al gol di Radovanovic. Ecco le reazioni dei calciatori giallorossi sui social:

Sergio Oliveira è il primo a commentare: "Vittoria fantastica! Ma ora pensiamo a giovedì prossimo! Andiamo!"

Poi ringrazia i tifosi: "Grazie! Ci vediamo prossimo giovedì!"

Bryan Cristante si unisce alla festa con un post su Instagram: "Fino a quando l’arbitro non fischia la fine. Forza Roma!"

È il turno di Marash Kumbulla: "Che grande rimonta!! Bravi a crederci fino alla fine, ora testa a giovedì"

Ancora Sergio Oliveira, che mette una foto con Carles Perez e una con Rui Patricio e scrive: "Spirito di squadra".

Commenta anche Chris Smalling: "Che atmosfera! Ci avete guidato fino all'ultimo minuto! Sotto con il match di giovedì!"

Festeggia anche Nicola Zalewski: "Per la maglia, per la gente, per la Roma! Testa a giovedì"