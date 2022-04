Instagram: Mourinho si gode a Trigoria la semifinale di Conference...al sole (FOTO)

Al sole di Trigoria, in attesa dell'allenamento previsto alle 15.00 al "Fulvio Bernardini": così José Mourinho si gode l'accesso in semifinale di Conference League, dopo aver battuto 4-0 il Bodø/Glimt ieri all'Olimpico, e lo documenta con uno scatto su Instagram. Per la Roma all'orizzonte c'è già la sfida di campionato in casa del Napoli, in programma lunedì alle 19.00.