Instagram, Mourinho ringrazia i tifosi dopo il Leicester: "Ci vediamo domenica" (FOTO)

È già proiettato sulla prossima sfida al Bologna José Mourinho, in programma domenica alle 20.45 e come ripetuto nel post Leicester decisiva per il quinto posto. Lo Special One infatti, dopo il pareggio nell'andata della semifinale di Conference League ha ringraziato i tifosi su Instagram pubblicando la foto del settore ospiti del King Power Stadium: "Grazie, ci vediamo domenica", ha commentato.