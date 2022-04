Instagram, Matic dà l'addio allo United. E Mou risponde: "Orgoglioso di far parte della tua storia" (FOTO)

Vero e proprio pupillo di Josè Mourinho, dà l'addio al Manchester United Nemanja Matic, centrocampista 33enne che affida l'annuncio ad un post su Instagram. "Dopo averci pensato a lungo ho deciso che questa stagione sarà la mia ultima al Manchester United - scrive Matic sul proprio profilo -. Ho informato il board, il tecnico e gli altri giocatori di questa decisione. E' stato un grande onore ed un privilegio giocare per questo grande club. Un grande ringraziamento ai tifosi per il loro supporto incondizionato. Ora darò tutto fino a fine stagione - chiude il giocatore - per aiutare i miei compagni a chiudere nel miglior modo possibile".

Non tarda ad arrivare la risposta di Mou, che commenta con parole di grande stima: "Orgoglioso di far parte della tua storia".